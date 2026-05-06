أمطار رعدية غزيرة تتعدى 40 ملم في هذه الولايات

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، من تساقط أمطار رعدية بكميات تصل إلى 40 ملم. بداية من السادسة مساءً إلى غاية منتصف نهار يوم غد الخميس.

كما أشارت المصلحة ذاتها، إلى أن الولايات المعنية بالأمطار هي كل من تلمسان، النعامة. سيدي بلعباس، معسكر، غليزان، سعيدة، البيض، تيارت والأغواط.

وفي نشرية خاصة ثانية، توقع الديوان، تساقط أمطار رعدية بكميات تصل إلى 40 ملم. بداية من الحادية عشرة ليلاً إلى غاية السادسة من مساء الخميس. في كل من المسيلة، برج بوعريريج، سطيف وميلة.

كما ستشهد كل من ولايات الجلفة، تيسمسيلت، عين الدفلى، المدية، تيبازة، البليدة، الجزائر العاصمة، البويرة، بومرداس و تيزي وزو، تساقط أمطار رعدية بكميات تصل إلى 30 ملم بداية الثالثة صباحًا إلى غاية الثالثة بعد زوال يوم الخميس.

