أمطار رعدية غزيرة تتعدى 40 ملم محليا في هذه الولايات

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة. وحسب ذات المصدر كمية الأمطار المرتقبة قد تتعدى 40 ملم محليا.

بالمقابل تساقط الأمطار سيستمر إلى غاية منتصف ليلة الأربعاء. أما الولايات المعنية: الجزائر العاصمة، تيبازة، البليدة، المدية، بومرداس، البويرة، معسكر، وهران، تيسمسيلت، غليزان، تيزي وزو، الشلف، مستغانم، عين الدفلى وعين تيموشنت.

وفي تنبيه لذات المصالح، تم التحذير من تساقط أمطار رعدية غزيرة، أما كمية الأمطار المرتقبة تتعدى 30 ملم محليا.

وجاء في التنبيه أن تساقط الأمطار سيكون بداية من الساعة 15:00 اليوم وتستمر إلى غاية فجر يوم غد الخميس. أما الولايات المعنية : برج بوعريريج، بجاية، ميلة، عنابة، سطيف، سكيكدة وجيجل.

طالع أيضا:

أمطار وثلوج و أمواج بحر عالية بداية من مساء اليوم

وتوقعت مصالح الأرصاد الجوية، قدوم سلسلة من الإضطرابات الجوية. محملة بكتلة هوائية باردة، كما سيكون الاضطراب مرفوق بتساقط أمطار رعدية غزيرة وثلوج على المرتفعات الشرقية للوطن.

وحسب التوقعات طويلة المدى، فهناك إنخفاض للضغط الجوي على الولايات الشمالية للوطن. يكون محمل بهواء بارد وتساقط أمطار معتبرة مرفوقة برياح.

بالمقابل وبداية من يوم 6 نوفمبر المصادف ليوم السبت، من المتوقع قدوم إضطراب جوي نشيط الفعالية.

على غرار ولايات الجزائر العاصمة، بومرداس، تيبازة، المدية، وبعض المناطق الداخلية الوسطى والشرقية. إضافة إلى بجاية، سكيكدة، عنابة والطارف. كما ستشهد المرتفعات الشرقية ثلوج نهاية الأسبوع، حيث ستصل إلى 1200 متر.

تساقط الأمطار سيكون بداية من العاشرة ليلا. بينما يوم الثلاثاء ينتقل الإضطراب الجوي نحو المناطق الشمالية. على غرار العاصمة، بومرداس، البليدة، المدية، بجاية، جيجل، البويرة، تيزي وزو، ومستغانم.

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp