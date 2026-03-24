أمطار رعدية غزيرة تتعدى 50 ملم بداية من الأربعاء على هذه الولايات

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار غزيرة على الولايات الجنوبية الغربية وشمال الصحراء.

وحسب نشرية خاصة حذرت من تساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات تصل إلى 30 ملم بولايتي البيض والنعامة من الساعة 15:00 إلى الساعة 23:00.

كما حذرت في نشرية خاصة من تساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات تتعدى 40 ملم بداية من منتصف نهار الأربعاء ويستمر إلى غاية منتصف نهار الخميس على الأقل على ولايات بشار، أدرار وبرج باجي مختار

كما حذرت من أمطار رعدية غزيرة بكميات تتعدى 50 ملم في ولايتي بني عباس و تندوف. بداية من منتصف نهار الأربعاء وتستمر إلى غاية منتصف نهار الخميس على الأقل