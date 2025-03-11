أمطار رعدية غزيرة تتعدى 50 ملم بداية من الأربعاء بهذه المناطق!

ستشهد الولايات الشمالية للوطن خاصة الداخلية الغربية والوسطى أمطار جد غزيرة بداية من مساء الأربعاء وإلى غاية الجمعة. مع أمطار متفرقة على باقي الولايات خلال فترات.

وحسب النماذج الرقمية للرصد، فإن سلسلة من الاضطرابات الجوية ستميز الولايات الشمالية للوطن بداية من يوم غد الأربعاء، خاصة على المناطق الداخلية الغربية والوسطى. أين ستتعدى كمية الأمطار 50 ملم إلى غاية يوم الجمعة. فيما ستبقى باقي المناطق تشهد أمطار متفرقة.

أما عن توقعات الطقس من يوم الأربعاء إلى غاية الجمعة، فستكون الأجواء من مغشاة إلى غائمة جزئيا. مع أمطار متفرقة على المناطق الشمالية، لتكون أكثر غزارة واعتبارا بداية من مساء الأربعاء على ولايات غليزان، سيدي بلعباس، تيارت، الجلفة، المسيلة والأغواط.

كما ستكون الأجواء يوم الخميس ممطرة خاصة على المناطق الداخلية لتنتقل الأمطار ليلة الخميس إلى الولايات الوسطى ثم الشرقية.

درجات الحرارة ستبقى في معدلها الفصلي وباردة، أين تتراوح بين 2 إلى 10 درجات خلال الصبيحة. ومن 10 الى 15 درجة في الجنوب. بينما خلال الظهيرة تتراوح درجات الحرارة من 10 إلى 20 درجة على المناطق الشمالية. ومن 25 إلى 40 درجة بالجنوب.

أما البحر سيكون هائجا على السواحل الغربية والوسطى غدا الأربعاء. كما سيكون مضطرب على الولايات الشرقية، حيث تتراوح سرعة الرياح من 50 إلى 60 كلم/سا.

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