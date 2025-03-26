أمطار رعدية غزيرة تتعدى 50 ملم بهذه الولايات اليوم

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، بتسجيل تساقط أمطار رعدية بكميات معتبرة محليا، على عدة ولايات من الوطن نهار اليوم الأربعاء.

وحسب نشرية خاصة للمصالح نفسها، فإن ولايات بجاية، جيجل وسكيكدة ستشهد تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا. تتعدى كميتها 50 ملم، وهذا بداية من الساعة 15:00 من زوال اليوم. على أن يستمر تساقط الأمطار إلى غاية منتصف نهار يوم غد الخميس.

كما ستشهد بعض الولايات الشرقية للبلاد على غرار عنابة، الطارف، قالمة و سوق أهراس تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا، بكميات تتعدى 50 ملم، بداية من الساعة 15:00 من زوال اليوم ويستمر إلى غاية الساعة 18:00 من مساء الغد الخميس.

وأوضح تنبيه لذات المصالح، أن ولايات الجزائر العاصمة، البليدة، بومرداس، البويرة و تيزي وزو، ستعرف استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة محليا بكميات تتعدى 20 ملم، إلى غاية منتصف نهار اليوم.

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