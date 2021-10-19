أمطار رعدية غزيرة تتعدى 50 ملم عبر 3 ولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الجنوبية بداية من الغد الأربعاء.

وحسب نشرية ثانية لذات المصالح، فإن تساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات تتعدى 50ملم. تكون مرفوقة بتساقط لحبات البرد. بداية من منتصف الغد الأربعاء لتستمر إلى غاية منتصف نهار يوم الخميس . على ولايات جانت، إليزي وتمنراست

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