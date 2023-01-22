أمطار رعدية غزيرة تتعدى 50 ملم على هذه الولايات

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الأحد، عن تساقط أمطار رعدية غزيرة تتعدى أحيانا 50 ملم على الولايات الوسطى والشرقية اليوم وغدا الإثنين.

وحسب نشرية خاصة لذات المصالح، حذرت من إستمرار تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا. بكميات تتراوح بين 20 و 40ملم و يمكن أن تتعدى محليا 50ملم إلى غاية منتصف نهار يوم غد الإثنين.

كما ستتساقط الأمطار على ولايات بومرداس، تيزي وزو، بجاية، شمال سطيف، جيجل، سكيكدة، عنابة، والطارف.