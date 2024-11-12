أمطار رعدية غزيرة تتعدى 50 ملم على هذه الولايات

أفادت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، باستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات تتعدى 50 ملم محليا إلى غاية الساعة الثالثة بعد زوال اليوم الثلاثاء.

وحسب ذات المصدر فإنا لولايات المعنية هي: سكيكدة، عنابة، الطارف، قالمة و سوق أهراس.

كما أوضحت تنبيه لذات للمصالح تسجيل تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا. بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم لتستمر إلى غاية منتصف الليل على كل من ولايات النعامة و البيض. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور