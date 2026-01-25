أمطار رعدية غزيرة تتعدى 50 ملم على هذه الولايات

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من تساقط أمطار رعدية معتبرة بكميات تتعدى 50 ملم محليا. بداية من منتصف نهار اليوم إلى غاية منتصف نهار يوم غد الاثنين.

وأشارت المصلحة ذاتها في نشرية خاصة إلى أن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي كل من، مستغانم، الشلف، معسكر، غليزان. تيارت، تيسمسيلت وعين الدفلى.

وفي نشرية خاصة ثانية، حذّر ديوان الأرصاد الجوية، من تساقط أمطار رعدية بكميات تصل إلى 40 ملم بداية من العاشرة ليلاً. إلى غاية منتصف نهار الاثنين. على كل من تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، البليدة، المدية و البويرة.

كما حذرت من تساقط أمطار رعدية معتبرة بكميات تتعدى 50 ملم بداية من الثانية صباحا إلى غاية الحادية عشرة ليلا من يوم الاثنين. على كل من تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، سطيف، قالمة و سوق أهراس.

