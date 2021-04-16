أمطار رعدية غزيرة تتعدى 50 ملم على 20 ولاية اليوم

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الشمالية للوطن اليوم الجمعة.

وحسب تنبيه لذات المصالح، فإن تساقط الأمطار سيخص الولايات الغربية وتتعدى كميتها 50 ملم/ سا.

وستخص الأمطار ولايات تلمسان، عين تموشنت، وهران، سيدي بلعباس، ومعسكر، إلى غاية الساعة 9 صباحا اليوم الجمعة.

كما حذرت نشرية ثانية من إستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الوسطى والشرقية تتعدى كميتها 50 ملم.

وستستمر الأمطار في التساقط إلى غاية منتصف نهار اليوم الجمعة.

ويتعلق الأمر بولايات العاصمة، البليدة، المدية، تيبازة، الشلف، عين الدفلى، بومرداس، البويرة، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، سطيف، ميلة، وقسنطينة.