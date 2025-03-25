أمطار رعدية غزيرة تتعدى 50 ملم في هذه الولايات!

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، من تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الشرقية للوطن بداية من يوم غد الأربعاء.

وفي نشرية خاصة لذات المصالح، حذرت من تساقط أمطار رعدية على ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، قالمة، سوق أهراس. أين ستتراوح كمية الأمطار المتساقطة مابين 20 و40 ملم محليا وتتجاوز أحيانا 50 ملم.

كما أن تساقط الأمطار سيكون بداية من صبيحة الأربعاء إلى غاية منتصف نهار يوم الخميس.

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