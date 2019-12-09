أمطار رعدية غزيرة تتعدى 50 ملم محليا على هذه الولايات

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أمطار رعدية غزيرة تتعدى 50 ملم محليا على هذه الولايات
بقلم نادية بن طاهر

حذرت نشرية خاصة مساء اليوم الإثنين، من تساقط أمطار رعدية غزيرة محليا، على عدة ولايات من الوطن.

وستمس هذه الأمطار كل من ولايات، تيزي وزو وبجاية وجيجل وسطيف وميلة وقسنطينة، بداية من فجر يوم غد الثلاثاء، وتستمر  إلى غاية التاسعة من ليلة الثلاثاء، بكمية تتعدى 40 ملم محليا.

فيما حذرت النشرية، من تساقط أمطار رعدية غزيرة محليا بكل من ولايات: سكيكدة وعنابة والطارف وسوق أهراس وقالمة، بداية من اليوم على الساعة التاسعة ليلا، وإلى غاية التاسعة من ليلة الثلاثاء.

وستتعدى كمية الأمطار على هذه الولايات، 50 ملم محليا، حسب ذات النشرية.


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