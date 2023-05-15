أمطار رعدية غزيرة تتعدى 50 ملم ورياح قوية

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، في نشرية خاصة، من استمرار تساقط أمطار رعدية مرفوقة بحبات برد. كما ستتراوح كمية الأمطار بين 20 و40 ملم و يمكن أن تتعدى محليا 50 ملم. وهذا إلى غاية منتصف نهار اليوم الإثنين.

وذكرت المصلحة ذاتها، أن الولايات المعنية بالأمطار هي كل من بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، قالمة، سوق أهراس. قسنطينة، ميلة، سطيف، باتنة، أم البواقي، خنشلة و تبسة.

في حين، نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية، من هبوب رياح قوية بداية من الساعة 15:00 لتستمر إلى غاية فجر يوم غد الثلاثاء. وهذا في كل من ولايات سكيكدة، عنابة والطارف. وسيستمر هبوب الرياح القوية إلى غاية منتصف نهار اليوم الاثنين. في كل من الوادي، المغير، تقرت، ورقلة وإليزي.