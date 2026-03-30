أمطار رعدية غزيرة تتعدى 50 ملم إلى غاية الثلاثاء

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، من تساقط أمطار رعدية جد غزيرة، غدا الثلاثاء.

وأشارت المصلحة ذاتها، إلى أن الولايات المعنية هي كل من تيميمون، المنيعة. حيث ستتراوح كمية الأمطار بين 20 ملم و 30 ملم. بداية من اليوم الإثنين من الساعة 18:00 سا إلى غاية يوم غد الثلاثاء 31 على الساعة 09:00 سا.

أما في شمال عين صالح، إليزي، جنوب ورقلة، فستتراوح كميات الأمطار بين 20 ملم و40 ملم وقد تصل أو تتجاوز 50 ملم محليا على ولاية إليزي. بداية من اليوم الإثنين من الساعة 23:00 سا إلى غاية يوم غد الثلاثاء على الساعة 21:00 سا.

وفيما يخص تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، سطيف، ميلة، برج بوعريريج، قسنطينة، قالمة، سوق اهراس، فستتراوح بين 20 ملم 40 ملم وقد تصل أو تتجاوز 50 ملم محليا. بداية من يوم غد الثلاثاء من الساعة 09:00 سا وتستمر إلى غاية يوم الأربعاء إلى الساعة 09:00 سا على الأقل.

