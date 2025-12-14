أمطار رعدية غزيرة تتعدى 60 ملم بداية من الاثنين

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية غزيرة عبر عدة ولايات من الوطن بداية من يوم غد الاثنين.

وحذرت نشرية خاصة للمصالح نفسها، من تساقط أمطار على ولايات بشار، بني عباس، النعامة وتندوف، تستمر إلى غاية يوم غد الاثنين، على الساعة 03:00 سا. ومن المتوقع أن تتراوح كميتها بين 20 ملم و 40 ملم.

كما تتوقع ذات المصالح تساقط أمطار بداية من اليوم الأحد، على الساعة 23:00 سا وتستمر إلى غاية يوم غد الاثنين، على الساعة 23:00 سا. وتتراوح كميتها بين 20 ملم و 40 ملم، وهذا على ولايات شمال تمنراست، عين صالح، شمال إليزي، ورقلة.

وستشهد ولايات الوادي، تقرت، المغير، أولاد جلال، تساقط أمطار بداية من يوم غد الاثنين، على الساعة 06:00 سا وتستمر إلى غاية يوم الثلاثاء، على الساعة 03:00 سا. وتتراوح كمية الامطار المتساقطة بين 20 ملم و 40 ملم.

وحسب نشرية خاصة للأرصاد الجوية، ستعرف ولايات بسكرة، باتنة، خنشلة، تبسة تساقط أمطار بداية من يوم غد الإثنين، على الساعة 09:00 سا وتستمر إلى غاية يوم الثلاثاء، على الساعة 06:00 سا. حيث ستتراوح كمية الامطار بين 30 ملم و 50 ملم وتصل أو تتجاوز 60 ملم محليا.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور