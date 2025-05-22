أمطار رعدية غزيرة تتعدى 60 ملم بداية من الغد الجمعة!

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية، عن تساقط أمطار رعدية غزيرة على المناطق الداخلية الشرقية وشمال الصحراء بداية من يوم غد الجمعة.

وفي نشرية خاصة لذات المصالح، حذّرت من أمطار رعدية غزيرة على ولايات الجلفة، أولاد جلال، بسكرة، باتنة، أم البواقي، خنشلة، تبسة. حيث تتراوح كمية الأمطار بين 30 ملم و 40 ملم وقد تصل أو تتجاوز 60 ملم محليا خاصة على منطقة الأوراس. بداية من يوم الجمعة 23 ماي على الساعة 15:00 وتستمر إلى غاية يوم السبت على الساعة 09:00.

وفي تنبيه لذات المصالح، حذرت من تساقط أمطار على ولايات المغير، الأغواط، المسيلة، برج بوعريريج، جنوب سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس. حيث أن كمية الأمطار تتراوح بين 20 ملم و 30 ملم. وقد تصل أو تتجاوز 40 ملم محليا. بداية من يوم الجمعة على الساعة 15:00 وتستمر إلى غاية يوم السبت على الساعة 03:00.

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