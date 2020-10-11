أمطار رعدية غزيرة تتعدى 60 ملم على هذه الولايات!

حذرت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية غزيرة تتعدى 60 ملم على عدة ولايات من الوطن.

وكشفت مصالح الارصاد الجوية، اليوم الأحد في نشرية خاصة، أن كميات الأمطار المتساقطة تصل إلى 30ملم.

تساقط الامطار سيكون بداية من الساعة الثالثة بعد زوال من اليوم لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من صبيحة الغد الاثنين.

وستكون الامطار على مستوى كل من ولاية الجزائر العاصمة البليدة بومرداس سطيف ميلة قسنطينة قالمة سوق أهراس.

من جهة اخرى حذرت مصالح الأرصاد الجوية، في نشرية خاصة أخرى من تساقط أمطار رعدية غزيرة على 6 ولايات شرقية.

وأفادت مصالح الأرصاد الجوية أن كميات الامطار المرتقبة ستتعدى 60 ملم محليا.

وستكون بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم لتستمر إلى غاية منتصف نهار الغد الإثنين.

وأوضحت مصالح الأرصاد الجوية أن الأمطار ستمس كل من ولاية تيزي وزو بجاية جيجل سكيكدة عنابة و الطارف.