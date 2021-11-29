أمطار رعدية غزيرة تتعدى 70 ملم مرفوقة ببرد على هذه الولايات

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن إستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة بحبات البرد وتتعدى 70 ملم.

وحسب نشرية خاصة لذات المصالح، تحذر من تساقط الأمطار إلى غاية السادسة مساء اليوم الإثنين.

وستتساقط الأمطار على ولايات تيزي وزو، بومرداس، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، قالمة، ميلة، قسنطينة، سوق أهراس، سطيف.

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وحذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة ببرد تتعدى 40 ملم محليا. إلى غاية السادسة من صبيحة يوم غد الاثنين.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من تيبازة، الجزائر العاصمة، البليدة، المدية، البويرة.

كما حذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية من تساقط أمطار غزيرة على المناطق الشمالية، وكمية الأمطار المتوقعة تتعدى 70 ملم محليا. وتمتد صلاحية النشرية بداية من الساعة 15:00 إلى يوم غد على الساعة 18:00

ويتعلق الأمر بولايات من تيزي وزو، بومرداس، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.

من جهتها نبهت مصالح الارصاد الجوية، من موجة برد بدرجات تتراوح بين 1 تحت الصفر إلى 5 درجات.

وحسب ذات التنبيه فإن موجة البرد تمس المناطق الشمالية بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم لتستمر إلى غاية فجر يوم غد الإثنين.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من خنشلة، باتنة، سطيف، برج بوعريريج، بجاية، تيزي وزو، البويرة. بالإضافة إلى ولايات البليدة، المدية، تسمسيلت، الجلفة، تيارت، الأغواط، البيض، سيدي بلعباس و تلمسان.

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