أمطار رعدية غزيرة تتعدى 70 ملم مرفوقة ببرد على هذه الولايات
أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن إستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة بحبات البرد وتتعدى 70 ملم.
وحسب نشرية خاصة لذات المصالح، تحذر من تساقط الأمطار إلى غاية السادسة مساء اليوم الإثنين.
وستتساقط الأمطار على ولايات تيزي وزو، بومرداس، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، قالمة، ميلة، قسنطينة، سوق أهراس، سطيف.
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أمطار رعدية غزيرة وبرد على 12 ولاية بداية من الثالثة زوالا
وحذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة ببرد تتعدى 40 ملم محليا. إلى غاية السادسة من صبيحة يوم غد الاثنين.
وتتعلق الولايات المعنية بكل من تيبازة، الجزائر العاصمة، البليدة، المدية، البويرة.
كما حذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية من تساقط أمطار غزيرة على المناطق الشمالية، وكمية الأمطار المتوقعة تتعدى 70 ملم محليا. وتمتد صلاحية النشرية بداية من الساعة 15:00 إلى يوم غد على الساعة 18:00
ويتعلق الأمر بولايات من تيزي وزو، بومرداس، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.
من جهتها نبهت مصالح الارصاد الجوية، من موجة برد بدرجات تتراوح بين 1 تحت الصفر إلى 5 درجات.
وحسب ذات التنبيه فإن موجة البرد تمس المناطق الشمالية بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم لتستمر إلى غاية فجر يوم غد الإثنين.
وتتعلق الولايات المعنية بكل من خنشلة، باتنة، سطيف، برج بوعريريج، بجاية، تيزي وزو، البويرة. بالإضافة إلى ولايات البليدة، المدية، تسمسيلت، الجلفة، تيارت، الأغواط، البيض، سيدي بلعباس و تلمسان.
إضطراب جوي جديد على الولايات الشمالية للوطن
وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء شتوية وباردة إلى غاية اليوم الإثنين، بسبب قدوم إضطراب جوي جديد. محمل بهواء بارد يؤدي إلى تساقط الثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها 700 متر.
وحسب النماذج الرقمية للأرصاد الجوية، فإن الأمطار ستتساقط على الولايات الشمالية بداية من الجمعة بسبب الإضطراب الجوي نشيط الفعالية. مع تساقط الثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها 900 متر.
في حين ستكون الأجواء يوم الإثنين جد باردة وممطرة بسبب توغل الهواء البارد والإضطراب الجوي. أين ستكون الأجواء باردة طيلة اليوم. كما ستشهد الولايات الجنوبية الغربية وشمال الصحراء أمطار معتبرة خاصة على ولايات المنيعة، غرداية، بني عباس، بشار، ادرار، وتندوف.
وفيما يخص درجات الحرارة،ستعرف إنخفاضا ملحوضا على الولايات الشمالية خاصة الداخلية منها. حيث سيتم تسجيل 6 درجات تحت الصفر على بعض الولايات الداخلية. ومابين 2 إلى 10 درجات على الولايات الشمالية ولن تتعدى 30 درجة بالجنوب.
كما تتوقع ذات المصالح، أن يكون الإضطراب الجوي محمل برياح قوية تتعدى سرعتها 70 كلم/سا مما يؤدي إلى تشكل أمواج عاتية تتعدى 5 أمتار بداية من أمسية يوم الأحد وإلى غاية يوم الإثنين
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