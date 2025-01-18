أمطار رعدية غزيرة تتعدى 80 ملم على هذه الولايات اليوم

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، باستمرار تساقط أمطار رعدية بكميات معتبرة طيلة نهار اليوم على عدة ولايات من الوطن.

وحسب نشرية خاصة للمصالح نفسها، ستشهد ولايات سكيكدة، جيجل، بجاية، ميلة، سطيف استمرار تساقط أمطار رعدية. بكميات تتعدى 80 ملم محليا.

ومن المتوقع أن يستمر تساقط الأمطار إلى غاية الساعة 18:00 من مساء اليوم.

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