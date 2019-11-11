أمطار رعدية غزيرة تصل إلى 100 ملم في هذه الولايات!

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، من تساقط أمطار رعدية غزيرة، على الولايات الوسطى والشرق.

وذكرت المصلحة في تنبيه لها، أن الولايات المعنية هي كل بومرداس، تيزي وزو، قالمة، ام البواقي، باتنة، وخنشلة.

وحسب ذات النشرية، فإن الأمطار مرتقبة بداية من صبيحة اليوم الاثنين، إلى غاية فجر الثلاثاء، على أن تصل كمية الامطار المتوقعة تصل الى 50 ملم محليا.

كما نبه الديوان من استمرار تساقط أمطار رعدية مرفوقة ببرد، على المناطق الشرقية.

وجاء في التنبيه للمصلحة، أن الولايات المعنية بالأمطار، عنابة، الطارف، سوق اهراس، قسنطينة، وميلة.

بالإضافة إلى جيجل، بجاية، سكيكدة، سطيف، وبرج بوعريريج.

وستصل كمية الامطار المرتقبة من 50 الى 100 ملم.