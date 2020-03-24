أمطار رعدية غزيرة تصل إلى 30 ملم على المناطق الوسطى والشرقية

حذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية، من تساقط أمطار رعدية غزيرة، بكميات تصل إلى 30 ملم محليا على المناطق الوسطى والشرقية.

وأوردت النشرية، أن الولايات المعنية بتساقط الأمطار، هي تيبازة والجزائر والعاصمة والبليدة والمدية وعين الدفلى، والبويرة والمسيلة والجلفة وقسنطينة وميلة وسطيف وبرج بوعريريج.

وحسب ذات النشرية، يبدأ تساقط الأمطار على هذه الولايات، بداية من الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء، وإلى الساعة الثالثة من صبيحة الغد الأربعاء.

وأكدت ذات نشرية، على سقوط أمطار رعدية غزيرة تصل كميتها إلى 30 ملم محليا، بداية من الساعة التاسعة ليلا لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة من صبيحة الغد الأربعاء، على ولايات باتنة وخنشلة وتبسة وأم البواقي وبسكرة وقالمة وسوق أهراس.