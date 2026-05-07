أمطار رعدية غزيرة تصل إلى 30 ملم في هذه الولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، من تساقط أمطار رعدية غزيرة، على العديد من ولايات الوطن.

وأشارت المصالح ذاتها، في تنبيه لها من المستوى الثاني، إلى أن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي كل من بجاية. جيجل. سكيكدة، عنابة، الطارف، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، أم البواقي.

وحسب النشرية الخاصة فإن كمية الأمطار تتراوح بين 20 ملم 30 ملم. بداية من اليوم الخميس 07 ماي 2026 من الساعة 14:00 سا. وتستمر إلى غاية الساعة 23:00 سا.

»إضغط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور