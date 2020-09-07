أمطار رعدية غزيرة تصل إلى 40 ملم تضرب 20 ولاية

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، من تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الساحلية والشرقية.

حسب نشرية خاصة لذات المصالح، فإن كميات الأمطار المتوقعة تصل إلى 40 ملم محليا.

وأضافت النشرية، أن الأمطار ستكون بداية من الثالثة بعد زوال اليوم لتستمر إلى غاية الساعة الثالثة بعد زوال الغد الثلاثاء.

وأشارت ذات المصالح أن الامطار ستخص ولايات المسيلة، برج بوعريريج، سطيف، ميلة،و قسنطينة.,

بالإضافة إلى ولايات قالمة، أم البواقي، سوق أهراس، تبسة، الخنشلة، وباتنة.

وحذرت نشرية ثانية لمصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الساحلية.

وحسب ذات النشرية فإن الأمطار مرتقبة بداية من الساعة الثالثة من صبيحة الغد الثلاثاء إلى غاية الساعة الثالثة بعد زوال الغد الثلاثاء.

وأضافت ان كميات الامطار المرتقبة ستتعدى 30ملم محليا، على مستوى ولايات تيبازة، الجزائر العاصمة، البليدة، بومرداس، تيزي وزو، البويرة، بجاية، جيجل وسكيكدة.