أمطار رعدية غزيرة تصل إلى 40 ملم في هذه المناطق

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، من تساقط أمطار رعدية مرفوقة ببرد، تصل إلى 40 لم محليا بالولايات الشمالية والجنوبية.

وأضافت النشرية الخاصة، أن صلاحية النشرية الخاصة، ستكون من الساعة السادسة مساء اليوم السبت إلى الساعة الثالثة مساء غد الأحد.

وعن الولايات المعنية، هي كل من عين الدفلى، تيبازة، العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، البليدة، المدية.

إضافة إلى البويرة، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة وسوق أهراس.

وبما يخص الأمطار المتوقعة على مناطق بالجنوب، ستكون ابتداء من الساعة السادسة مساء اليوم السبت إلى منتصف نهار غد الأحد.

وذكرت المصلحة، أن الولايات المعنية هي كل من بشار، بني عباس، جنوب البيض، تيميمون.

وستصل كمية الأمطار المرتقبة على هذه المناطق، قد تصل إلى 40 ملم محليا.