أمطار رعدية غزيرة تصل إلى 40 ملم محليا في 13 ولاية

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، من تساقط أمطار رعدية غزيرة، تصل 40 ملم محليا في العديد من ولايات الوطن.

كما أشارت المصلحة ذاتها في نشرية خاصة من المستوى الثاني، إلى أن الولايات المعنية بتساقط الأمطار بشار، النعامة، البيض. الأغواط، غرداية. بكمية تتراوح بين 20 ملم 40 ملم. وهذا بداية من اليوم الخميس من الساعة 13:00 سا وتستمر إلى غاية يوم غد الجمعة إلى الساعة 09:00 سا.

و ستشهد كل من ولايات الجلفة، أولاد جلال، المغير، بسكرة، تقرت، الوادي، تبسة، خنشلة أمطار تتراوح بين 20 ملم 30 ملم. بداية من اليوم الخميس من الساعة 18:00 سا وتستمر إلى غاية يوم غد الجمعة إلى الساعة 09:00 سا.

