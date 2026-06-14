أمطار رعدية غزيرة تصل إلى 40 ملم محليا في هذه الولايات

حذرت مصالح الارصاد الجوية، اليوم الأحد، من تساقط أمطار رعدية غزيرة، في العديد من ولايات الوطن.

وأشارت المصلحة ذاتها في تنبيه لها من المستوى الثاني، إلى أن الولايات المعنية بتساقط الأمطار الغزيرة هي المسيلة،برج بوعريريج، سطيف، ميلة. بكميات تتراوح بين 20 ملم و 40 ملم محليا. بداية من اليوم الأحد من الساعة 15:00 سا إلى غاية يوم غد الإثنين إلى الساعة 01:00 سا.

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