أمطار رعدية غزيرة تصل إلى 50 ملم على هذه الولايات!

ستشهد الولايات الشرقية والوسطى أمطارا رعدية غزيرة تصل أحيانا إلى 50 ملم بداية من مساء اليوم الأحد.

وحسب نشرية خاصة لمصالح الارصاد الجوية، فإن الامطار ستخص ولايات الشلف، عين الدفلى، تيبازة، والمدية.

بالإضافة إلى ولايات البليدة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، والبويرة.

وأضافت النشرية، أن الأمطار ستتساقط بداية من السادسة مساء إلى غاية يوم غد الإثنين على الساعة التاسعة صباحا.

كما أن كمية الأمطار المتوقعة ستتراوح مابين 30 إلى 50 ملم محليا.

وحسب ذات النشرية، فإن الأمطار ستتساقط كذلك على ولايات بجاية، جيجل، عنابة، الطارف، قالمة.

بالإضافة إلى ولايات سكيكدة، قسنطينة، ميلة، برج بوعريريج، سوق اهراس، سطيف، باتنة، أم البواقي، خنشلة وتبسة.

وأضاف الديوان، أن الامطار ستتساقط بداية من يوم الإثنين على الثالثة صباحا وإلى غاية التاسعة ليلا، وتتراوح كميتها مابين 20 إلى 40 ملم.