أمطار رعدية غزيرة تصل إلى 50 ملم في هذه الولايات..!

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة أحيانا ببرد في 8 ولايات من الوطن.

وأشارت المصلحة في نشرية خاصة، أن أمطار رعدية ستشهدها كل من غليزان، الشلف، عين الدفلى، تيارت، تيسمسيلت، تيبازة، البليدة، المدية.

وأضاف الديوان، أن الأمطار التي تصل الى 40 ملم محليا، مرتقبة بداية من الثالثة زوالا إلى غاية السادسة من صبيحة يوم الغد الجمعة.

فيما ستشهد كل من الولايات الشمالية والداخلية أمطار تصل إلى 50 ملم محليا.

وأفاد الديوان أن الولايات المعنية هي كل من الجزائر، بومرداس، تيزي وزو، البويرة، بجاية، جيجل.

بالإضافة إلى الطارف، سكيكدة، عنابة، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة وسوق اهراس.