أمطار رعدية غزيرة تصل إلى 60 ملم على 19 ولاية

كشفت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، عن تساقط أمطار رعدية غزيرة على عدة ولايات إلى غاية الساعة 23:00 ليلا.

وحسب ذات النشرية، فإن كمية الأمطار المتساقطة، قد تصل إلى 60 ملم محليا.

وتتمثل الولايات المعنية بالنشرية في كل من سكيكدة، وعنابة، والطارف، والمسيلة، وأولاد جلال، والمغير، والوادي.

بالإضافة إلى ولايات بسكرة، وباتنة، وخنشلة، وتبسة، وأم البواقي، وسوق أهراس.

وكذا ولايات قالمة، وقسنطينة، وميلة، وسطيف، برج بوعريريج والبويرة.

فيما كشفت نشرية خاصة ثانية، عن تساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة ببرد، إلى غاية الساعة 18:00 مساء.

وحسب ذات النشرية، فإن كمية الأمطار المتوقعة قد تصل إلى 30 ملم محليا.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في كل من الأغواط، الجلفة وغرداية.