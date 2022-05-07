أمطار رعدية غزيرة تصل إلى 60 ملم محليا اليوم
أصدرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، نشرية خاصة تفيد باستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة تصل كميتها إلى 60 ملم محليا.
وأوضح المصدر أن تساقط الأمطار سيستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلا. أما الولايات المعنية فهي: بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، سوق أهراس، قالمة، قسنطينة، ميلة وسطيف.
كما أفاد تنبيه لذات المصالح بتساقط امطار رعدية غزيرة تصل كميتها إلى 40 ملم محليا. وهذا بداية من منتصف نهار اليوم لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم.
وحسب ذات التنبيه فإن الولايات المعنية هي: تبسة، أم البواقي، خنشلة، برج بوعريريج، البويرة وتيزي وزو.
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أمطار رعدية غزيرة مصحوبة ببرد على 14 ولاية
حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، من تساقط أمطار رعدية غزيرة مصحوبة بحبات البرد اليوم الخميس على الولايات الشمالية.
وحسب نشرية خاصة، لمصالح الأرصاد الجوية، فإن تساقط الأمطار سيخص ولايات بجاية، جيجل، سكسكدة، عنابة، الطارف، قالمة، أم البواقي، قسنطينة، ميلة، خنشلة. بالإضافة كذلك إلى برج بوعريريج، سطيف، سوق اهراس ، باتنة.
كما كشفت النشرية، أن التساقط سيكون بداية من مساء اليوم الخميس إلى غاية صباح يوم غد الجمعة. وكمية الأمطار المتوقعة خلال هذا التساقط ستصل إلى 60 ملم محليا.
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الشلف: إنهيار صخري وانقطاع الطرقات بسبب الأمطار
تسببت التقلبات الجوية المصحوبة بتساقط أمطار غزيرة على مختلف مناطق ولاية الشلف . في قطع الطريق الولائي رقم 174 في جزئه الرابط بين دوار أولاد موهني و تاوقريت مركز.
وانقطع الطريق بفعل السيول الجارفة التي غمرت منشأة فنية بعد إنسدادها. الحالة التي تسببت في إنحراف حافلة لنقل المسافرين وتوقف حركة المرور.
وفي سياق ذي صلة، سجلت “النهار أونلاين”، تدخل مصالح الحماية المدنية رفقة جمع من المواطنين لإصلاح هذه النقطة السوداء.
كما تسببت السيول في إنقطاع الطريق الرابط بين بقعة الميزاب و تاوقريت مركز. بعد أن غمرت مياه الأمطار أحد الجسور. ما جعل حركة المرور تتوقف منذ صباح اليوم في إنتظار تدخل الجهات الوصية لإصلاح هذه النقطة السوداء.