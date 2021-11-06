أمطار رعدية غزيرة تصل لـ120 ملم على هذه الولايات

حذرت نشرية خاصة اليوم السبت من تساقط أمطار رعدية غزيرة على عدة ولايات. وحسب ذات النشرية فإن كمية الأمطار المرتقبة تصل إلى 120 ملم محليا.

وسيكون تساقط الأمطار بداية من منتصف نهار اليوم السبت، وإلى غاية منتصف نهار الأحد.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية الخاصة في كل من: مستغانم، والشلف وعين الدفلى.

بالإضافة إلى كل من ولايات، البليدة، وتيبازة والجزائر العاصمة.

طالع أيضا:

هذا وحذرت مصالح الأرصاد الجوية صبيحة اليوم السبت، في نشرية خاصة من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات تتعدى 80 ملم محليا.

وحسب ذات النشرية، فإن تساقط الأمطار يستمر إلى غاية الساعة السادسة من صبيحة الأحد.

وتتمثل الولايات المعنية بالنشرية في كل من الجزائر العاصمة، والبليدة، وتيزي وزو، والبويرة.

بالإضافة إلى ولايات سيدي بلعباس، وتيبازة، وتيسمسيلت، وغليزان، وتيارت، الشلف، ومستغانم.

وكذا ولايات عين تيموشنت، وتلمسان، وعين الدفلى، والمدية، وسعيدة، وبومرداس، معسكر ووهران.

كما نبهت مصالح الأرصاد الجوية من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة بالمناطق الشرقية بكميات تتعدى 40 ملم محليا.

وسيستمر تساقط الأمطار، إلى غاية الساعة الثالثة بعد زوال اليوم السبت.

وتتمثل الولايات المعنية بالنشرية في سوق أهراس، وميلة، وأم البواقي، وتبسة.

بالإضافة إلى ولايات قالمة، وباتنة، وعنابة، وقسنطينة، وسكيكدة، وجيجل، خنشلة والطارف.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp