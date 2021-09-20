أمطار رعدية غزيرة تصل 30 ملم في هذه الولايات

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الإثنين، من تساقط أمطار رعدية غزيرة محليا. وهذا بداية من منتصف نهار اليوم الى غاية منتصف الليل.

وحسب ذات النشرية، فإن تساقط الأمطار المرتقبة تصل كميتها الى 30 ملم محليا. أما الولايات المعنية، حسب النشرية الخاصة، فهي كل من المسيلة، باتنة ،أم البواقي، تبسة، الجلفة، المدية وخنشلة.

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