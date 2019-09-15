أمطار رعدية غزيرة تضرب 19 ولاية اليوم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الشمالية مساء اليوم الأحد.

وحسب تنبيه لذات المصالح، فإن الأمطار ستخص ولايات العاصمة، تيبازة، البليدة، عين الدفلى، المدية، البويرة، تيزي وزو، وبجاية.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن الأمطار ستتساقط بداية من السادسة مساء إلى غاية منتصف الليل.

كما حذرت الأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الغربية إبتداء من منتصف النهار الى غاية التاسعة مساء.

وستخص الأمطار ولايات تيسمسيلت، تيارت، معسكر، سعيدة، النعامة، سيدي بلعباس، البيض، وتتعدى كمية الأمطار 25 ملم محليا.

كما حذرت ذات المصالح، من تساقط أمطار رعدية غزيرةإلى غاية منتصف نهار اليوم على ولايات سكيكدة، عنابة، قسنطينة، وقالمة.