أمطار رعدية غزيرة تضرب 22 ولاية اليوم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية غزيرة اليوم الثلاثاء على الولايات الشمالية للوطن.

وحسب نشرية خاصة للأرصاد الجوية تحذر من أمطار رعدية غزيرة إلى غاية الساعة الثالثة مساء.

ويتعلق الأمر بولايات العاصمة، تيزي وزو، تيبازة، البليدة، بومرداس، البويرة، بجاية، جيجل وسكيكدة.

وأضافت النشرية، أن كمية الامطار ستتعدى 30 ملم محليا.

كما حذرت في نشرية خاصة ثانية من تساقط أمطار رعدية غزيرة إلى غاية السادسة مساء.

ويتعلق الأمر بولايات المسيلة، برج بوعريريج، ميلة، سطيف، قسنطينة، قالمة، ام البواقي، سوق اهراس، تبسة، خنشلة، عنابة، والطارف.

كما أن كمية الأمطار المرتقبة تتعدى 40 ملم محليا.