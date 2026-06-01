أمطار رعدية غزيرة تمس هذه الولايات غدا الثلاثاء

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، من تساقط أمطار رعدية غزيرة في العديد من ولايات الوطن. وهذا يوم غد الثلاثاء.

و أشارت المصلحة ذاتها، في تنبيه لها من المستوى الأول، إلى أن الولايات المعنية هي كل من خنشلة و تبسة، إليزي، جانت و تمنراست. أم البواقي، سوق أهراس. كما نبّه الديوان، من تساقط أمطار رعدية، بداية من اليوم الإثنين، في كل من خنشلة، تبسة، سوق أهراس، إليزي، جانت، تمنراست. الوادي، أم البواقي.

