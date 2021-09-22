أمطار رعدية غزيرة تمس 20 ولاية بداية من اليوم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الاربعاء، من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة، على عدة ولايات من الوطن. وحسب المصلحة ذاتها، فإن الأمطار ستمس 20 ولاية بداية من اليوم.

واشار الديوان في تنبيه له من المستوى الأول، إلى أن عدة ولايات ستشهد أمطار رعدية من الساعة السادسة صباحا إلى غاية التاسعة ليلا. وعن الولايات المعنية بالتنبيه، ذكر ت المصلحة، العاصمة، سيدي بلعباس، تيبازة، تيسمسيلت، غليزان، تيارت.

واضاف التنبيه كل من تيزي وزو، الشلف، مستغانم، عين تيموشنت، الجلفة، تلمسان، عين الدفلى المدية. إضافة إلى السعيدة، بومرداس، البويرة، معسكر، وهران، البليدة.

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