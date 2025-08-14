أمطار رعدية غزيرة..زوابع رملية ورياح عاتية في هذه الولايات !

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، من تساقط أمطار رعدية غزيرة في العديد من الولايات الجنوبية من الوطن.

وأشار تنبيه من المستوى الأول، إلى أن الولايات المعنية بالأمطار الرعدية هي كل من تبسة، تمنراست، عين قزام. برج باجي مختار خنشلة، باتنة، جانت.

كما حذرت المصلحة ذاتها من زوابع رملية رياح عاتية، في كل من ولايتي برج باجي مختار، عين قزام.

أما يوم غد الجمعة، فستعرف بعض الولايات استمرار تساقط الأمطار الرعدية الغزيرة. وهذا في كل من ولايات تبسة، خنشلة، باتنة، برج باجي مختار، تمنراست، عين قزام، جانت.

كما ستشهد ولايتي برج باجي مختار، عين قزام، غدا الجمعة، زوابع رملية ورياح عاتية.