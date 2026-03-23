أمطار رعدية غزيرة عبر عدة ولايات من الوطن

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، يتساقط أمطار رعدية بكميات معتبرة محليا عبر عدة ولايات من الوطن نهار اليوم الاثنين.

وحذرت نشرية خاصة للمصالح نفسها، من تساقط أمطار رعدية غزيرة اليوم على ولايات بشار، المنيعة، تيميمون، أدرار وبرج باجي مختار.

وحسب تنبيه للأرصاد الجوية، ستشهد ولايات تبسة، خنشلة، باتنة، سعيدة، سيدي بلعباس، تلمسان، النعامة، البسض، الأغواط، غرداية، ورقلة وبني عباس، تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا نهار اليوم الاثنين.

