أمطار رعدية غزيرة عبر هذه الولايات

تشهد المناطق الشمالية الشرقية والوسطى، تساقط أمطار رعدية بكميات معتبرة بداية من بعد زوال نهار اليوم الأحد.

وأفاد تنبيه للأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم الأحد. إلى غاية منتصف الليل.

والولايات المعنية هي: سوق أهراس، قالمة، أم البواقي، قسنطينة ،ميلة، سطيف، برج بوعريريج، بجاية، تيزي وزو، البويرة، بومرداس، الجزائر العاصمة، البليدة

كما تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم الأحد إلى غاية منتصف الليل.

وبخصوص الولايات المعنية فهي: المدية، تيبازة، عين الدفلى، تيسمسيلت، تيارت، الشلف، غليزان، مستغانم. معسكر، سعيدة، سيدي بلعباس، تلمسان، البيض، المنيعة، ورقلة، اليزي، إن صالح.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور