أمطار رعدية غزيرة عبر 18 ولاية اليوم

كشفت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الشمالية للوطن بداية من أمسية اليوم الأربعاء.

وحسب نشرية خاصة تحذر من تساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات تتعدى 30 ملم محليا. بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من صبيحة يوم غد الخميس.

كما ستتساقط الأمطار على ولايات تيبازة، الجزائر العاصمة، البليدة، بومرداس، البويرة والمدية

وقد أصدرت الأرصاد الجوية نشرية خاصة ثانية تحذر من تساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات تتعدى 40 ملم محليا. بداية من الساعة 18:00 من اليوم الأربعاء لتستمر إلى غاية الساعة 15:00 يوم غد الخميس.

كما ستتساقط الأمطار على ولايات تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة و سوق أهراس.

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