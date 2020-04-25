أمطار رعدية غزيرة على المناطق الوسطى والغربية

وجّهت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت تنبيه بتساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الغربية.

وأضاف نفس المصدر أن الولايات المعنية هي: وهران، تلمسان، معسكر، سيدي بلعباس، عين تيموشنت، سعيدة، مستغانم والبيض.

أما تساقط الأمطار سيكون بداية من الساعة التاسعة من صبيحة اليوم إلى غاية الساعة 18:00.

وفي ما يخص كمية الأمطار المرتقبة فقد تصل إلى 30 ملم محليا.

وفي تنبيه ثان، ستعرف المناطق الغربية والوسطى أمطار رعدية غزيرة.

أما الولايات الولايات المعنية: الشلف، غليزان، عين الدفلى، تيارت، الأغواط، الجلفة، تيبازة، المدية، البليدة، الجزائر العاصمة، بومرداس وتيسمسيلت.

صلاحية التنبيه بداية من منتصف نهار اليوم إىل غاية الساعة التاسعة ليلا.

أما كمية الأمطار المرتقبة تصل إلى 30 ملم.