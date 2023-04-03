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قناة النهار

أمطار رعدية غزيرة على الولايات الشرقية

بقلم قناة النهار
أمطار رعدية غزيرة على الولايات الشرقية
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أمطار رعدية غزيرة على الولايات الشرقية خلال الساعات المقدمة بكميات معتبرة.

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