أمطار رعدية غزيرة على عدة ولايات اليوم

حذّر الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة، من تساقط أمطار رعدية عبر عدة ولايات، إبتداء من منتصف نهار اليوم الجمعة.

وحسب ذات النشرية، ستدوم صلاحية النشرية، إبتداء من منتصف نهار اليوم الجمعة، لتستمر إلى غاية الساعة الحادية عشر ليلا.

وأضافت النشرية، أن كميات الأمطار المتوقعة ستصل إلى 40 ملم محليا، وستكون مرفوقة بتساقط لحبات البرد.

وستخص الأمطار الرعدية ولايات: غليزان، معسكر، تيارت، الأغواط، سعيدة، البيض، سيدي بلعباس، تلمسان، النعامة.