أمطار رعدية غزيرة على هذه المناطق غدا الأحد

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد الأحد، والذي سيعرف تساقط أمطار رعدية على عدة ولايات من الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشرقية للوطن، غدا الأحد، تساقط أمطار رعدية. فيما ستعرف المناطق الغربية والوسطى، طقسا غائما جزئيا.

هذا وستتراوح درجات الحرارة، بين 21 و29 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 17 و26 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف طقسا مشمسا، وتساقط أمطار رعدية بأقصى الجنوب بعد الظهيرة.

وستتراوح درجات الحرارة بين 22 و39 درجة بالجنوب، فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.