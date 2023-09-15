أمطار رعدية غزيرة على هذه الولايات اليوم

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية، عن تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الغربية والداخلية والهضاب العليا.

وحسب تنبيه لذات المصالح، حذرت من تساقط أمطار رعدية على ولايات سيدي بلعباس، تيسمسيلت، الأغواط، غليزان، بني عباس، تيارت، الشلف، مستغانم. عين تموشنت، تلمسان، البيض، عين الدفلى، المدية، سعيدة، النعامة، البويرة، معسكر، وهران، بشار.

وأضاف التنبيه أن تساقط الأمطار سيكون بداية من منتصف نهار اليوم الجمعة إلى غاية منتصف الليل.