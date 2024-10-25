أمطار رعدية غزيرة على هذه الولايات اليوم

أفادت نشرية جوية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية تصل أو تفوق 20 ملم، اليوم الجمعة.

وحسب النشرية الصادرة عن الديوان الوطني للأرصاد الجوية، فإن تساقط الأمطار كان بداية من الساعة الثالثة زوالا. وستستمر إلى غاية الساعة الحادية عشر ليلا.

وستميز الأمطار كل من ولايات إن صالح، وتمنراست، وإيليزي، وورقلة.

فيما افادت نشرية ثانية، بتساقط أمطار رعدية بكمية تصل أو تفوق 20 ملم، إبتداء من اليوم الجمعة، على الساعة الرابعة مساء، لتستمر إلى غاية الساعة الحادثة عشر ليلا.

وستميز الأمطار كل من ولايات تيارت، وتيسمسيلت، وعين الدفلى، والجلفة، والمسيلة، والمدية، والبليدة.

وكذا ولايات البويرة، وبرج بوعريريج، وسطيف، والجزائر، وبومرداس، وتيزي وزو، وبجاية.