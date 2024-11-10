أمطار رعدية غزيرة على هذه الولايات اليوم

افاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، باستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة على عدة ولايات من الوطن.

وحسب نشرية خاصة للأرصاد الجوية يستمر تساقط أمطار رعدية غزيرة محليا بكميات تتعدى 50 ملم محليا. إلى غاية الساعة الثالثة بعد زوال يوم غد الإثنين، وهذا على كل من ولايات تيبازة، الجزائر العاصمة، البليدة.

كما حذرت نشرية خاصة ثانية من استمرار تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بكميات تتعدى 80 ملم. بداية إلى غاية الساعة السادسة من مساء يوم غد الإثنين على الأقل.

والولايات المعنية بهذه النشرية هي بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف.

وأفاد تنبيه للأرصاد الجوية، بتسجيل تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من منتصف نهار اليوم إلى غاية منتصف الليل. على كل من ولايات المدية، البويرة، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، أم البواقي، باتنة، تبسة، خنشلة.

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ودعت المديرية العامة للحماية المدنية كافة المواطنين للرفع من درجة الحيطة وتوخي الحذر. لتفادي وقوع ضحايا لمختلف الحوادث.

ودعت مصالح الحماية المدنية إلى إتباع الإرشادات والنصائح التالية :

-بالنسبة للسائقين يجب تخفيض السرعة واستعمال الأضواء المنخفضة. حتى في وضح النهار. واحترام مسافة الأمان وعدم القيام بالمناورات والتجاوزات الخطيرة.

كما نصحت بالابتعاد عن الوديان وحواف الأودية الى جانب مراقبة الأطفال وتعليمهم عدم التواجد بالوديان والأخطار.

و دعت إلى عدم المغامرة و المجازفة بقطع الأودية سواء على الأقدام أو بالمركبات وعدم الإحتماء تحت الأنفاق أو فوق الجسور.

كما شددت على ضرورة مرافقة الأطفال لا سيما الصغار واختيار الطريق الآمن والإبتعاد عن الأسلاك الكهربائية.

ودعت الحماية المدنية إلى تجنب السياقة في الطرقات المغمورة بمياه الامطار.

وفي حالة تعطلت السيارة وسط المياه، نصحت الحماية المدنية بمغادرة السيارة والتوجه الى مكان عالي.

وفي حالة تسرب المياه داخل المنزل، تنصح مصالح الحماية المدنية بقطع التيار الكهربائي والغاز والتوجه إلى طوابق عليا.