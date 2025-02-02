أمطار رعدية غزيرة على هذه الولايات اليوم

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من تساقط أمطار رعدية غزيرة معتبرة محليا على عدة ولايات من الوطن.

وحسب نشرية خاصة لذات المصالح، فإن ولايات الجزائر العاصمة، تيبازة، تلمسان، الشلف، مستغانم. عين الدفلى، تيسمسيلت، المدية والبليدة ستشهد استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة محليا نهار اليوم.

ومن المتوقع أن يستمر تساقط الأمطار إلى غاية الساعة الثالثة بعد زوال اليوم الأحد، حيث ستصل كميتها إلى 40 ملم.

كما أفاد تنبيه للأرصاد الجوية، باستمرار تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا إلى غاية فجر يوم غد الإثنين، على كل من ولايات بومرداس، البويرة وتيزي وزو.

وستشهد ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من منتصف الليل لتستمر إلى غاية فجر يوم غد الإثنين، حسب تنبيه لنفس المصالح.

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