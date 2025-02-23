أمطار رعدية غزيرة على هذه الولايات اليوم

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، نهار اليوم الأحد، تساقط أمطار رعدية وهبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير للرمال على عدة ولايات من الوطن.

وحسب تنبيه للمصالح نفسها، سيستمر تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا إلى غاية الساعة الثالثة بعد زوال اليوم، على كل من ولايات الجزائر العاصمة، البليدة، المدية، النعامة والبيض.

وأفادت نشرية خاصة للأرصاد الجوية، باستمرار تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بكميات تتعدى 50 ملم. تكون مرفوقة بتساقط لحبات البرد إلى غاية الساعة التاسعة من مساء اليوم الأحد.

وهذا على ولايات تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، تيبازة، عين الدفلى، غليزان، معسكر. سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت، تيسمسيلت

وبالجنوب الجزائري ستعرف بعض الولايات على غرار إليزي، إن صالح، أدرار، جانت وإن قزام. هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال.

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