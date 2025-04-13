أمطار رعدية غزيرة على هذه الولايات اليوم

أفادت مصالح الديوان الوطني للارصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية غزيرة معتبرة محليا على الولايات الغربية، الوسطى وحتى الشرقية للبلاد نهار اليوم الأحد.

وفي نشرية خاصة حذرت ذات المصالح من تساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات معتبرة محليا. على ولايات سيدي بلعباس، غليزان، بني عباس، تيارت، الشلف، مستغانم. عين تموشنت، تلمسان، البيض، سعيدة، النعامة، معسكر، وهران وبشار.

ومن المتوقع ان تصل كميات الامطار إلى 40 ملم، وتستمر إلى غاية منتصف نهار اليوم الأحد.

كما ستشهد ولايات الجزائر، تيبازة، تيسسيلت، الأغواط، برد بوعريريج، بجاية، المسيلة، ميلة، أم البواقي، تيزي وزو. باتنة، سطيف، الجلفة، جيجل، عين الدفلى، المدية، بسكرة، بومرداس، البويرة وأولاد جلال، كذلك تساقط أمطار رعدية بداية من منتصف نهار اليوم إلى غاية فجر يوم غد الإثنين على الأقل.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور